Россия "обнаружила" "украинский след" в событиях в Сирии

В Российской Федерации цинично заявили о якобы "украинском следе" в событиях в Сирии. Мол, Москва осуждает события в этой стране.

Такое мнение высказала представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так, представитель МИД РФ "обратила внимание" на то, что якобы в Сирии "среди боевиков-иностранцев" есть "выходцы из постсоветского пространства". В традиционной кремлевской манере Захарова заявила, что "не обошлось без так называемого "украинского следа".

Впрочем, о чем идет речь она не уточнила.

Отметим, что Москва "увидела" в Сирии следы "США и их союзников". В свою очередь, о своей причастности РФ не обмолвилась и словом.

Напомним, аналитики ISW объяснили, сможет ли конфликт в Сирии отвлечь силы РФ от войны в Украине. В частности, отмечается, что РФ вывела со своей базы в Тартусе фактически все находившиеся там суда.

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