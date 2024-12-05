Українські сили готові до ймовірного штурму правого берега Дніпра – Кім

У Сил оборони України достатньо ресурсів для відбиття можливого наступу росіян.

Російські війська готуються до можливого штурму правого берега Дніпра. Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформація про ймовірний наступ була відома місцевій владі ще 4 місяці тому й Сили оборони України вжили необхідних заходів для оборони.

Про це Кім розповів у своєму Telegram-каналі.

“Ми давно володіли цією інформацією та готувалися. Військові теж все розуміють. Будемо реагувати відповідно до ситуації”, — зазначив він.

Кім також наголосив на активності російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на створення паніки серед українців. Зокрема, ворог поширює чутки про нібито недостатність ресурсів у ЗСУ для відбиття можливого наступу. Очільник закликав не піддаватися на пропаганду та зберігати спокій.

Наприкінці Кім привітав волонтерів з їхнім професійним святом, яке в Україні відзначають 5 грудня, подякувавши їм за внесок у спільну перемогу.