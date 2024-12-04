Уряд Франції відправили у відставку — що відомо

Уряд Франції відправили у відставку. Французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Відповідне рішення підтримав 331 депутат.

Про це повідомляє Le Figaro.

Таким чином уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки 1958 року, проіснувавши менше трьох місяців.

Напередодні стало відомо, що голова ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Жордан Барделла зробив заяву про намір підтримати відставку уряду Мішеля Барньє після його рішення ухвалити бюджет в обхід парламенту, про що написав у X (Twitter).

За словами Барделли, уряд Барньє "відмовляється брати до уваги надзвичайну соціальну ситуацію наприкінці місяця", тож "Національне об'єднання" проголосує за вотум недовіри.

Бюджет-2025: що стало каменем спотикання

Бюджет на 2025 рік, в якому французький уряд пропонує скоротити видатки на 60 млрд євро передусім за рахунок збільшення податків і зменшення виплат, став суперечливим питанням.

Перемовини Мішеля Барньє з "Нацобʼєднанням" тривали до останнього, і прем'єр пішов на кілька поступок. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Зрештою Барньє оголосив про застосування статті 49.3 французької конституції, яка дозволяє уряду в особливих випадках ухвалювати рішення без згоди парламенту. Але водночас ця стаття дозволяє партіям ініціювати вотум недовіри уряду.

Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій, які ще раніше відмовилися його підтримати, гарантовано провалює вотум недовіри.

Нагадаємо, раніше сам Мішель Барньє охарактеризував фінансову ситуацію в країні, як "дуже серйозною". Також на нього було поклаено завдання покращити рівень життя у Франції, поліпшити ситуацію у сфері безпеки та контролю міграції, а також захисту навколишнього середовища.

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