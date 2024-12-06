Естонія 2025 року протестує зенітні ракети на полі бою в Україні

Ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль

Естонська компанія "Frankenburg Technologies" планує в наступному році розпочати тестування зенітних ракет Mark 1 на полі бою в Україні. Ці ракети, що здатні збивати іранські дрони Shahed на висоті до двох кілометрів.

Про це повідомило видання ERR.

"Ця технологія є багатообіцяючою, і ми почнемо її тестувати в Україні в новому році", - заявив генеральний директор компанії Кусті Сальм.

Виробництво ракет почнеться з кількох десятків одиниць на тиждень, а до третього кварталу 2025 року має досягти сотень на тиждень. Тестування ракет повинно підтвердити їх ефективність у реальних бойових умовах.

Компанія "Frankenburg Technologie" привернула увагу після того, як потрапила до списку чотирьох найперспективніших оборонних компаній Європи за версією Bloomberg.

Компанія активно впроваджує новітні технології для підтримки оборонної індустрії Європи на тлі зростаючих оборонних витрат і загроз можливого відокремлення від США.

"Потреба в новому озброєнні залишатиметься актуальною навіть у разі припинення війни в Україні", - зазначив Сальм.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітряну атаку по Києву.

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