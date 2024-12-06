Эстония в 2025 году протестует зенитные ракеты на поле боя в Украине

Ракеты оснащены искусственным интеллектом для автономного наведения на цель.

Эстонская компания "Frankenburg Technologies" планирует в следующем году приступить к тестированию зенитных ракет Mark 1 на поле боя в Украине. Эти ракеты способны сбивать иранские дроны Shahed на высоте до двух километров.

Об этом сообщило издание ERR.

"Эта технология многообещающая, и мы начнем ее тестировать в Украине в новом году", — заявил генеральный директор компании Кусти Сальм.

Производство ракет начнется с нескольких десятков единиц в неделю, а к третьему кварталу 2025 года должно достигнуть сотен в неделю. Тестирование ракет должно подтвердить их эффективность в реальных боевых условиях.

Компания "Frankenburg Technologie" привлекла внимание после того, как попала в список четырех самых перспективных оборонных компаний Европы по версии Bloomberg.

Компания активно внедряет новейшие технологии для поддержки оборонной индустрии Европы на фоне растущих оборонных расходов и угроз возможного обособления от США.

"Потребность в новом вооружении будет оставаться актуальной даже в случае прекращения войны в Украине", — отметил Сальм.

Напомним, сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву.

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