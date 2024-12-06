РФ стремится "торговать" угрозой для Запорожья и Херсонщины: детали от ЦПД

Россияне стремятся, чтобы в серьезность их намерений по поводу Запорожья и Херсонщины поверили США.

Россия стремится "торговать" угрозой для Запорожской и Херсонской областей, равно как и ракетой "Орешник", в рамках своей стратегии повышения ставок.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

Коваленко прокомментировал угрозу предполагаемого российского наступления в Запорожской и Херсонской областях:

"Путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили".

Руководитель ЦПД отметил, что "этот бред" озвучивает глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. В то же время, российская армия показательно тренируется форсировать реку Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и Запорожье.

Коваленко объяснил цель таких вражеских действий.

"россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "орешником" в своей стратегии повышения ставок. Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие", — подчеркнул глава ЦПД.

Напомним, спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин сообщил, что россияне сосредоточили около 300 лодок на Херсонщине, но это еще свидетельствует о готовности врага к серьезному наступлению с форсированием реки Днепр.

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