Как узнать, видит ли вас мужчина в своем будущем: четыре признака

Психологи назвали признаки, по которым можно узнать, планирует ли мужчина серьезные отношения со своей избранницей.
Признаки того, что мужчина думает о вас, как о своей будущей жене
- Он познакомил вас со своими близкими. Для него важно, чтобы о вас узнали его друзья и родные. Он гордится вами и хочет, чтобы самые близкие люди разделили с ним эти чувства.
- Он искренне интересуется вами. Мужчина прилагает много усилий, чтобы узнать ваши интересы, он помнит множество мелочей, которые вам нравятся. Делает приятные сюрпризы, чтобы удивить и произвести на вас положительное впечатление.
- Он говорит с вами о будущем. Если мужчина обсуждает с вами свои планы, то он предполагает, что вы станете частью его будущего.
- Он всегда готов быть с вами рядом, когда это возможно. Мужчина всегда отвечает на ваши сообщения и звонки, часто сам звонит первым, чтобы узнать, как у вас дела. Он любит разговаривать и переписываться с вами и делает это каждый день.
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