Як дізнатися, чи бачить вас чоловік у своєму майбутньому: чотири ознаки

Психологи назвали ознаки, за якими можна дізнатися, чи планує чоловік серйозні стосунки зі своєю обраницею.
Ознаки того, що чоловік думає про вас, як про свою майбутню дружину
- Він познайомив вас зі своїми близькими. Для нього важливо, щоб про вас дізналися його друзі й рідні. Він пишається вами і хоче, щоб найближчі люди розділили з ним ці почуття.
- Він щиро цікавиться вами. Чоловік докладає багато зусиль, щоб дізнатися про ваші інтереси, він пам'ятає безліч дрібниць, які вам подобаються. Робить приємні сюрпризи, щоб здивувати і справити на вас позитивне враження.
- Він говорить із вами про майбутнє. Якщо чоловік обговорює з вами свої плани, він припускає, що ви станете частиною його майбутнього.
- Він завжди готовий бути з вами поруч, коли це можливо. Чоловік завжди відповідає на ваші повідомлення та дзвінки, часто сам телефонує першим, щоб дізнатися, як у вас справи. Він любить розмовляти та переписуватися з вами і робить це кожного дня.
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