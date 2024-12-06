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Як дізнатися, чи бачить вас чоловік у своєму майбутньому: чотири ознаки

Як дізнатися, чи бачить вас чоловік у своєму майбутньому: чотири ознаки

Як перевірити серйозність намірів чоловіка / Фото: Freepik

Психологи назвали ознаки, за якими можна дізнатися, чи планує чоловік серйозні стосунки зі своєю обраницею.

Ознаки того, що чоловік думає про вас, як про свою майбутню дружину

  • Він познайомив вас зі своїми близькими. Для нього важливо, щоб про вас дізналися його друзі й рідні. Він пишається вами і хоче, щоб найближчі люди розділили з ним ці почуття.
  • Він щиро цікавиться вами. Чоловік докладає багато зусиль, щоб дізнатися про ваші інтереси, він пам'ятає безліч дрібниць, які вам подобаються. Робить приємні сюрпризи, щоб здивувати і справити на вас позитивне враження.
  • Він говорить із вами про майбутнє. Якщо чоловік обговорює з вами свої плани, він припускає, що ви станете частиною його майбутнього.
  • Він завжди готовий бути з вами поруч, коли це можливо. Чоловік завжди відповідає на ваші повідомлення та дзвінки, часто сам телефонує першим, щоб дізнатися, як у вас справи. Він любить розмовляти та переписуватися з вами і робить це кожного дня.

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