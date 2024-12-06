Нептун повернувся до прямого руху: що це означає

Період прямого Нептуна з грудня 2024 до червня 2025 року — це час натхнення, духовного зростання та відкриття істин, які можуть змінити ваш світогляд.

Прямий рух Нептуна, який почався 6 грудня 2024 року, триватиме до початку його наступної ретроградності, яка розпочнеться 30 червня 2025 року.

Тобто період прямого Нептуна охоплює майже 7 місяців, надаючи стабільну енергію для реалізації мрій, духовних пошуків та творчих проявів. Після цього Нептун знову перейде у ретроградний рух, який триватиме до 6 грудня 2025 року.

Прямий Нептун розпочався 6 грудня 2024 року. Це важлива астрологічна подія, яка триватиме до його наступного ретроградного руху в 2025 році. Після періоду ретроградності, який зазвичай фокусує увагу на внутрішніх переживаннях, підсвідомих страхах та ілюзіях, прямий Нептун приносить чіткіший зв’язок із зовнішнім світом та сприяє реалізації мрій, інтуїтивних відкриттів і творчих ідей.

Ось ключові теми, які Нептун у прямому русі може принести у 2024-2025 роках:

1. Підвищення інтуїції та духовності

Прямий Нептун відкриває простір для підсилення інтуїції, тонкого сприйняття та духовних практик. Цей час ідеальний для медитацій, пошуку сенсу життя, творчого натхнення та занурення в містичні аспекти буття.

2. Реалізація ідей

Ідеї, які зароджувались або переглядалися у ретроградний період (з червня по грудень 2024 року), тепер можуть втілюватись у життя. Це стосується як творчих проєктів, так і нових поглядів на особистісний розвиток.

3. Творчість та мистецтво

Нептун керує музикою, мистецтвом, кінематографом і всім, що стосується фантазії. Люди можуть відчути сильний потяг до творчості або знайти нові джерела натхнення.

4. Відкриття істини

Ілюзії, які могли тримати вас у полоні в минулому, тепер стають більш очевидними. Прямий Нептун допомагає розвіяти туман і побачити реальність. Цей процес може бути як звільненням, так і викликом.

5. Посилення емпатії та співчуття

Цей період сприяє глибшому розумінню чужих почуттів. Можливі ситуації, в яких ви станете джерелом допомоги для інших або, навпаки, відчуєте потребу отримати підтримку.

Важливість розташування Нептуна у вашій карті

Нептун зараз перебуває в знаку Риб (його рідному знаку), що підсилює його енергію. Щоб зрозуміти, як саме ця подія вплине на вас, важливо знати, в якому домі вашої натальної карти знаходиться Риби.

1 дім: Підсилення чуттєвості, робота з іміджем.

Підсилення чуттєвості, робота з іміджем. 4 дім: Питання сім’ї, дому, глибокі емоційні трансформації.

Питання сім’ї, дому, глибокі емоційні трансформації. 10 дім: Кар’єрні мрії, прагнення досягти впливу через творчість або духовність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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