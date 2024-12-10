Чи дійсно війська РФ прорвали кордон на Сумщині: все, що відомо на цю мить

Жодного прориву російських військ на територію України біля Олександрії не було

Російські війська прорвалися на Сумщину і захопили територію прикордоння біля села Олександрія – такими повідомлення 10 грудня замайоріли телеграм-канали. Правда чи фейк? Що відбувається насправді? - розповіла в ексклюзиві TSN.ua Вікторія Гнатюк.

10 грудня пабліки масово почали заявляти про прорив на Сумщину, мовляв, російські війська змогли захопити близько 3,5 км площі. Про те, що РФ зайшли на територію Сумської області повідомляв і паблік Діп стейт, там зазначали, що окупантам вдалося захопити територію прикордоння біля села Олександрія Сумської області.

Щоправда, згодом цей допис зник, а прикордонники спростували прорив РФ кордону на Сумщині біля села Олександрія. Зокрема, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вийшов у прямий ефір Київ 24 та заявив, та заявив що інформація не відповідає дійсності, мовляв, не фіксувалися ні спроби заходу, ні спроби бойових дій на цьому відтинку.

Ба більше, Демченко зауважив, що росіянам не вигідно там наступати, адже місцевість заболочена. Про те, що прорив росіян на Сумщині - фейк, заявив і начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він зазначив, що наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована, а повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

Тож перед тим як поширювати інформацію - перевіряйте, Росія, крім бойових дій, веде й активну інформаційну війну, тож довіряти варто офіційним джерелам.

Нагадаємо, за даними Deep State, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

Читайте також: