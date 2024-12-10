Чи справді ворог прорвав кордон на Сумщині: заяви ОВА та ДПСУ

Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні в Сумській області немає.

Російські війська не прорвали кордон у Сумській області. Інформація про прорив не відповідає дійсності.

Про це повідомили Сумська ОВА та речник ДПСУ Андрій Демченко.

В ОВА наголосили, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині – це ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

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"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”, – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

В адміністрації закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватись на маніпуляції ворога.

Своєю чергою Демченко в ефірі телеканалу "Київ24" також спростував прорив ворогом кордону біля села Олександрія, про що раніше заявили аналітики DeepState. За словами речника ДПСУ, на цьому відтинку не фіксувалися ні спроби заходу, ні спроби бойових дій.

"Ті позиції, які утримують прикордонники на тому відтинку, вони, звісно, не знаходяться безпосередньо по лінії кордону. Я неодноразово наголошував, що тримати наші позиції, створювати вогневі позиції, фортифікаційні укріплення – ми робимо це там, де вигідно тримати оборону. Якщо говорити про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій на тому відтинку", – розповів Демченко.

Крім того, зауважив речник прикордонників, росіянам невигідно там наступати, адже місцевість заболочена:

"Я ще раз зазначу, що та місцевість характеризується заболоченням, тому ворогу там буде складно закріпитися, розвинути свої дії".

Демченко додав, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо на території Росії ворог намагається просунутися в Курській області, щоб вибити українські сили з займаних позицій.

"Продовжуємо тримати нашу оборону і звісно, що у разі зміни, будемо про це повідомляти", – запевнив речник ДПСУ.

До слова, за даними Deep State, протягом доби ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

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