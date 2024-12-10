Як недобудовані укріплення України сприяють просуванню росіян – FT

Часто укріплення зводять без узгодження з військовими, або ж їх розташовують у невідповідних місцях. Додатковим викликом є екологічні закони, які обмежують вирубку дерев.

Україна продовжує працювати над завершенням будівництва кількох ліній оборони, які мають зупинити російський наступ. Водночас ці зусилля гальмуються через дефіцит робочої сили, фінансів і координації.

Про це повідомило Financial Times з посиланням на слова українських командирів та чиновників.

Як пише видання, російські війська зробили значні прориви в Донецькій області, і лінія фронту в окремих місцях наблизилася до 15 км від кордонів із Дніпропетровською областю. Такий прорив може стати першим випадком із 2022 року, коли Росія проникне в новий регіон України.

Попри те, що Дніпропетровська область виділила 7,3 млн доларів на фортифікацію з листопада 2023 по листопад 2024 року, результати залишаються обмеженими. За словами чиновників, будівельні роботи активізувалися лише два місяці тому. У деяких районах видно закінчені позиції та протитанкові рови, але також є занедбані або недобудовані об’єкти.

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За даними Financial Times, особа, відповідальна за будівництво оборонних споруд у Донецькій області, повідомила, що більшість укріплень у регіоні, зокрема в районах великих міст, були завершені ще до кінця жовтня. Проте в Дніпропетровській області досі залишаються прогалини між Великою Новосілкою та Кураховим, а також між Кураховим і Покровськом. На цих ділянках друга лінія укріплень усе ще зводиться, тоді як третю навіть не почали будувати.

Військовий аналітик Роб Лі звертає увагу, що російські інженерні війська мають перевагу в швидкості та якості зведення укріплень. Він підкреслює, що після захоплення Вугледара російські війська змогли оперативно просунутися вперед, оскільки в Україні “очевидно, не було достатньо добре підготовленої оборони в тилу”. Цей недолік змусив українські сили відступити.

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Проблеми з робочою силою та екологічні обмеження

Часто укріплення зводять без узгодження з військовими, або ж їх розташовують у невідповідних місцях, скаржаться українські військові. Додатковим викликом є екологічні закони, які обмежують вирубку дерев.

“Росіяни рубають наші дерева направо і наліво, а ми не можемо використовувати їх для будівництва окопів!? Ми бачили укріплення, які росіяни побудували на нашій землі. Якби ми зробили те ж саме, ситуації з Покровськом не було б”, – заявив один із військових.

Брак інженерних кадрів та координації

Командир штурмового батальйону Станіслав Бунятов наголосив, що відсутність централізованого інженерного підрозділу ускладнює роботу. Через нестачу інженерів місцева влада змушена залучати піхотинців для будівельних робіт, що призводить до зниження бойового потенціалу піхоти.

Російська армія будує швидше

Військовий аналітик Роб Лі зауважив, що російські війська мають перевагу в швидкості та якості будівництва укріплень. Це дозволяє їм упевнено просуватися, як це сталося після захоплення Вугледара. Відсутність достатньо підготовлених позицій змусила українські сили залишити територію.

"Якби військових інженерів не відправляли на штурмові операції, а дали можливість фахово виконувати свою роботу, рити окопи, готувати рубежі, щоб ми могли захищатися, тоді б усе працювало", – каже Бунятов.

Нагадаємо, що за словами командира 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, друга лінія оборони побудована, але це зроблено неправильно.