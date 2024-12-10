Трамп і Фіала обговорили війну в Україні: деталі розмови

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала поділився подробицями своєї телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили війну в Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Фіала зазначив, що Трамп проявив інтерес до поглядів Чехії на війну, а також згадував про свої родинні зв'язки з країною через свою покійну дружину Іванну, що народилася в Чехії.

"Містер Трамп хотів зрозуміти нашу точку зору. Я вважаю, що він дуже добре усвідомлює, що ситуація в Україні — і на Близькому Сході — має бути вирішена, і що рішення буде дуже складним", — заявив політик.

Фіала підкреслив важливість збереження сильної позиції проти агресії, заявивши, що політика умиротворення лише підживлює військову машину Росії. Він попередив, що умови припинення вогню мають бути узгоджені саме Україною, адже будь-який інший сценарій може стати "ще однією Мюнхенською угодою".

"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку деякі справедливо описують як другу холодну війну. У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна. Безпека Європи просто не може бути забезпечена Росією, яка окупує частину України та продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення — вона завжди вигідна агресору. Завжди", — зазначив політик.

Фіала також закликав європейські країни збільшити витрати на оборону, щоб не чекати перших кроків з боку Вашингтона.

"Наша безпека не може вічно ґрунтуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності", - додав прем'єр Чехії.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти мир, а Путін програв.

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