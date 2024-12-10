Трамп и Фиала обсудили войну в Украине: детали разговора

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поделился подробностями своего телефонного разговора с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили войну в Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Фиала отметил, что Трамп проявил интерес ко взглядам Чехии на войну, а также упоминал о своих родственных связях со страной из-за своей покойной жены Иванны, родившейся в Чехии.

"Мистер Трамп хотел понять нашу точку зрения. Я считаю, что он очень хорошо осознает, что ситуация в Украине – и на Ближнем Востоке – должна быть решена, и что решение будет очень сложным", – заявил политик.

Фиала подчеркнул важность сохранения сильной позиции против агрессии, заявив, что политика умиротворения лишь подпитывает военную машину России. Он предупредил, что условия прекращения огня должны быть согласованы именно с Украиной, ведь любой другой сценарий может стать "еще одним Мюнхенским соглашением".

"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо описывают как вторую холодную войну. В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина. Безопасность Европы просто не может быть обеспечена Россией, которая оккупирует часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения – она всегда выгодна агрессору. Всегда", — отметил политик.

Фиал также призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, чтобы не ждать первых шагов со стороны Вашингтона.

"Наша безопасность не может вечно основываться на готовности США защищать Европу. Мы должны играть большую роль, брать на себя больше ответственности", – добавил премьер Чехии.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир, а Путин проиграл.

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