Трамп – о мире в Украине: "Путин должен думать, что пора заключить мир, потому что он проиграл"

По словам Трампа, после потери Россией 700 000 человек в войне против Украины, Путину пора думать о заключении мира.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир, и президент России Владимир Путин "должен думать, что пора это сделать, потому что он проиграл".

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Post.

Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой зарубежной поездки после победы на президентских выборах, включая трехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.

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Как заявил новоизбранный президент США, Зеленский "хочет заключить мир".

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не будет мира", – высказался Трамп.

Напомним, накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие". Президент США подчеркнул, что следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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