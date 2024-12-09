Трамп – про мир в Україні: "Путін повинен думати, що настав час укласти мир, тому що він програв"

За словами Трампа, після втрати Росією 700 000 людей у війні проти України, для Путіна настав час думати про укладення миру.

Президент України Володимир Зеленський хоче укласти мир, і президент Росії Володимир Путін "повинен думати, що настав час для цього, тому що він програв".

Про це президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю The Post.

Трамп оприлюднив деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки після перемоги на президентських виборах, включно з тристоронньою зустріччю із президентом Франції Еммануелем Макроном і Зеленським.

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Як заявив новообраний президент США, Зеленський "хоче укласти мир".

"Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, допоки не буде миру", – висловився Трамп.

Нагадаємо, напередодні Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Зеленський і Україна "хотіли б укласти угоду і припинити божевілля". Президент США наголосив, що слід негайно припинити вогонь і почати переговори.

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