В Україні різко зміниться погода: зима забула, що вона зима

В Україну гряде тепло: температура підніметься вже з цього тижня. Погода не перестає нас дивувати. Невже потрібно буде ховати теплі шапки та пуховики?

Якою обіцяє бути друга декада грудня? Чи порадує різдвяними морозами та новорічними кучугурами снігу — в ексклюзиві TSN.UA.

Різке потепління

До України мчить різке потепління до +14 і це станеться вже цього тижня. Температура повітря з мінусової підніметься до значних плюсів.

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Почало теплішати в Україні у неділю, 8 грудня. А вже в понеділок, 9 грудня, у всіх регіонах України буде плюсова температура, причому як вдень, так і вночі. У Криму буде в районі +12...+14 градусів. В Одеській області буде аналогічна температура. Але тепло буде не тільки на півдні, наприклад, у Донецькій області, до +9 градусів, а в Києві — до +8. У вівторок, 10 грудня, буде аналогічна погода. Щоправда, незважаючи на аномальне тепло, по всій Україні ймовірні опади у вигляді дощу, а на заході — сніг із дощем. Щоправда, ймовірно, через опади, температура почне знижуватися. Приміром, у Києві вдень буде до +4. У столичному регіоні на початку тижня пройде дощ, 10 грудня з мокрим снігом. У Києві температура вночі та вдень 2-4° тепла (вдень 9 грудня 6-8° тепла); по області вночі та вдень 0-5° тепла (вдень 9 грудня 3-8° тепла).

Грудень у Києві

За прогнозом порталу Wisemeteo, перший місяць зими цілком виправдовуватиме тезу синоптиків про поступове глобальне потепління. Погода буде на межі осінньої та зимової, і тим, хто чекає бадьорого морозу та пухнастих снігових пейзажів, доведеться набратися терпіння до початку січня. Загалом погода в грудні у Києві буде похмурою та більше нагадуватиме типовий листопад. Сонце визиратиме з-за хмар хіба що перед Новим роком. А температура коливатиметься в межах від 8 градусів тепла до 3 зі знаком мінус вдень, а у найхолодніші ночі не опускатиметься нижче 5 градусів морозу. Перші десять днів грудня зберігалась сира прохолодна погода з доволі частими, але слабкими опадами у вигляді дощу зі снігом. Друга декада місяця, з 11 по 20 грудня, демонструватиме помірне зниження температури. Вдень від 4 зі знаком плюс до нуля градусів. Вночі максимум мінус 3. Опади, які випадуть у цей період, найімовірніше, будуть у вигляді дощу. Тож парасолька та плащ, а не пуховик чи шуба стануть у пригоді на екваторі грудня.

Погода у Києві на свята

Різдвяні та передноворічні дні нарешті принесуть морози, щоправда, здебільшого нічні, в деякі дні — до мінус 5. І на Святвечір, і на Різдво, і в переддень Нового року обіцяють невеликі опади, мало сонця і денну температуру на рівні нуля градусів: ніби зима і досі вагається, чи вступати їй у свої права.

Загалом грудень у Києві буде навіть тепліший, ніж минулого року. А кияни зможуть відчути себе повною мірою європейцями, адже Західна Європа давно живе в умовах більш м’якого та вологого клімату.

Теплий грудень

В Україні грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кібальчич. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах -1…-4 °С, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше: від -5 до -7 °С. Сніговий покрив очікується нестабільним — сніг часто змінюватиметься дощем. На півдні та в Криму зимові умови будуть виражені досить слабо — середня температура в цих регіонах очікується вище за 0 °С, хоча можливі короткочасні морози.

Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2–6 °С вище за норму. Наприкінці місяця, після 20–22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачити поки що складно. Таким чином, грудень 2024 року характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України.

Синоптикиня Наталка Птуха також зазначала, що початок грудня в Україні пройшов без рясних опадів. Утім, у другій–третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів, а в гірських районах 81-105 міліметрів місцями. Так, за тенденцією розрахунків на місяць, радше за все, вже в другій-третій його декаді, після антициклону, до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. В свою чергу, синоптикиня Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024. За її словами на початок місяця переважатиме погода без опадів. Температурний фон вночі від 0 до -1 морозу, вдень — 1-6 тепла, але це попередньо, бо все може змінитися. Наталія Голеня також зауважує, що сніг потроху вщухає і прогнозує, що його покрив буде тимчасовим. До кінця грудня суттєвих змін не передбачається: на кінець місяця ще трохи опадів може випасти. Але загалом до кінця місяця – початку наступного температурний фонд буде однаковий: вночі — невеликий мороз, вдень — невеликий плюс. Синоптик також звернула увагу на те, що зими в класичному розумінні в Україні більше немає.

Якою буде погода у новорічну ніч?

Але зараз на сніг щастить не дуже та й останніми роками не у всіх регіонах він є навіть на Новий рік й до слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода у Новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на Новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус -2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Яким буде січень?

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному на них варто чекати у період від 8 по 24 січня.

Яким буде лютий?

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C — і якщо грудень навпаки буде теплішим, ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

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