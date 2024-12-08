Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным после выборов

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным после победы на выборах.

Об этом он сказал в интервью каналу NBC News.

"Нет, не говорил", — категорически заявил он.

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В то же время, он отказался обсуждать тему разговора с хозяином Кремля, поскольку, по его словам, это может помешать предстоящим переговорам.

По словам будущего главы Белого дома, он не хочет, чтобы что-то мешало переговорам США по войне в Украине.

“Не хочу об этом говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу ничего делать, что могло бы воспрепятствовать переговорам", — сказал Трамп.

Вопрос ведущей по поводу разговора Трампа и Путина возник из-за того, что избранный президент США обещал закончить войну России против Украины в первые 24 часа после своей победы на выборах.

Напомним, ранее американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп впервые после победы на выборах провел разговор с Путиным. Якобы во время разговора американский политик посоветовал диктатору РФ не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Впоследствии в Кремле отрицали факт такого телефонного разговора.

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