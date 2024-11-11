Украина не была проинформирована о разговоре Трампа с Путиным — МИД

Сообщение, что Украина знала об этом разговоре и одобрила его не соответствует действительности.

Киев не был заранее проинформирован о первом разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, во время которого стороны обсуждали агрессию против Украины.

Об этом пишет издание Reuters.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило о разговоре между Трампом и Путиным. Также издание утверждает, что Украина была проинформирована до того, как этот разговор состоялся и не против этого.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что это не соответствует действительности, поскольку Киев ничего не знал о потенциальном разговоре между Трампом и Путиным.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ошибочны. Соответственно Украина не могла одобрить или выступить против звонка", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел разговор с российским диктатором Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что стороны не сообщают о разговоре Трампа с Путиным из-за важности ее конфиденциальности и деликатности самой темы.

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