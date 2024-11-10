Биткойн достиг нового рекорда: сколько теперь стоит криптовалюта

Подорожание биткойна связывают с победой на выборах президента США Дональда Трампа.
В воскресенье, 10 ноября, биткойн торговался на рекордно высоком уровне – более 80 000 долларов за единицу.
Об этом сообщает Reuters.
Биткойн, самая ценная и известная криптовалюта в мире, выросла на 65,4% по сравнению с годовым минимумом в 38 505 долларов за единицу, которого он достиг 23 января этого года.
Подорожание биткойна связывают с победой на выборах президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп пообещал превратить Соединенные Штаты в "криптостолицу планеты".
Напомним, состояние десяти самых богатых людей мира выросло на рекордные $64 миллиарда после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Читайте также: