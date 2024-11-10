Биткойн достиг нового рекорда: сколько теперь стоит криптовалюта

Подорожание биткойна связывают с победой на выборах президента США Дональда Трампа.

В воскресенье, 10 ноября, биткойн торговался на рекордно высоком уровне – более 80 000 долларов за единицу.

Об этом сообщает Reuters.

Биткойн, самая ценная и известная криптовалюта в мире, выросла на 65,4% по сравнению с годовым минимумом в 38 505 долларов за единицу, которого он достиг 23 января этого года.

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Подорожание биткойна связывают с победой на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп пообещал превратить Соединенные Штаты в "криптостолицу планеты".

Напомним, состояние десяти самых богатых людей мира выросло на рекордные $64 миллиарда после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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