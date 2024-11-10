РФ продвинулась еще около 4 населенных пунктов – DeepState

Украинские Генштаб и Минобороны данную информацию официально пока не комментируют.

Российские оккупанты продвинулись в Торецке, возле Антоновки, Селидового и Богоявленки.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

Продвижение РФ возле Селидового / Фото: t.me/DeepStateUA

Продвижение РФ в Торецке / Фото: Deepstatemap

Отметим, что Антоновка и Богоявленка расположены вблизи Курахово, к которому уже вплотную подошли россияне.

Богоявленка на карте / Фото: Deepstatemap

Антоновка на карте / Фото: Deepstatemap

Украинские Генштаб и Минобороны эту информацию официально пока не комментируют.

Ранее военный рассказал, что в Курахово уже идут бои с группами оккупантов.

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