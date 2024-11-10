РФ продвинулась еще около 4 населенных пунктов – DeepState

Украинские Генштаб и Минобороны данную информацию официально пока не комментируют.
Российские оккупанты продвинулись в Торецке, возле Антоновки, Селидового и Богоявленки.
Об этом сообщает аналитический канал DeepState.
Отметим, что Антоновка и Богоявленка расположены вблизи Курахово, к которому уже вплотную подошли россияне.
Украинские Генштаб и Минобороны эту информацию официально пока не комментируют.
Ранее военный рассказал, что в Курахово уже идут бои с группами оккупантов.
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