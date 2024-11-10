РФ просунулася ще біля 4 населених пунктів – DeepState

Українські Генштаб та Міноборони цю інформацію офіційно поки не коментують.
Російські окупанти просунулися у Торецьку, біля Антонівки, Селидового та Богоявленки.
Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.
Зауважимо, що Антонівка і Богоявленка розташовані поблизу Курахового, до якого вже впритул підійшли росіяни.
Українські Генштаб та Міноборони цю інформацію офіційно поки не коментують.
Раніше військовий розповів, що у Кураховому вже ідуть бої з групами окупантів.
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