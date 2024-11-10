РФ просунулася ще біля 4 населених пунктів – DeepState

Українські Генштаб та Міноборони цю інформацію офіційно поки не коментують.

Російські окупанти просунулися у Торецьку, біля Антонівки, Селидового та Богоявленки.

Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.

Просування РФ біля Селидового / Фото: t.me/DeepStateUA

Просування РФ у Торецьку / Фото: Deepstatemap

Зауважимо, що Антонівка і Богоявленка розташовані поблизу Курахового, до якого вже впритул підійшли росіяни.

Богоявленка на карті / Фото: Deepstatemap

Антонівка на карті / Фото: Deepstatemap

Українські Генштаб та Міноборони цю інформацію офіційно поки не коментують.

Раніше військовий розповів, що у Кураховому вже ідуть бої з групами окупантів.

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