РФ кидає у 5-7 разів більше сил, ніж раніше: Маломуж про наступ ворога на Донеччині

За його словами, росіяни прагнуть повністю захопити Донецьку область до початку морозів та бездоріжжя.

Російський диктатор Путін тримає під особистим контролем наступальну операцію окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку на Донеччині. Диктатор одержує звідти зведення по кілька разів на день і вимагає нових просувань.

Про це заявив генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, передає FREEДОМ.

Наступ РФ на Донеччині

За його словами, на Доннечині воюють залишки професійної армії РФ, нові підрозділи, укомплектовані контрактниками, а також так звані “інтернаціональні батальйони”, сформовані з найманців з країн "третього світу"

"На Донецькому [напрямку] це збірні формати: й африканці, й кубинці, й інші", – сказав Маломуж.

На думку генерала, росіяни посилюють Курахівський сектор, щоб обійти з флангу так званий Покровський виступ. Далі вони, ймовірно, розвиватимуть наступ для оточення цього виступу. Це робиться для того, щоб повністю захопити Донецьку область до початку морозів та бездоріжжя.

"Тому (росіяни – Ред.) поспішають, кидають у 5-7 разів більше, ніж раніше, військ. Приблизно 80 тис. Раніше було 25-30 тис. на Курахівському напрямку. І Курахівський зараз є основним, як вони [росіяни] кажуть, для прориву”, – пояснив Маломуж.

Ситуацію на цій ділянці фронту він називає складною через перевагу ворога в живій силі та боєприпасах.

Події на Покровському та Курахівському напрямках Маломуж вважає вирішальними для того, щоб зупинити ворога. За його інформацією, на Курахівський напрямок росіяни стягнули приблизно 80 тис. військ, на Покровський – 50-55 тисяч.

Раніше у ЗСУ заявили про підготовку росіян до нового удару на Донеччині.

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