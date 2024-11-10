Біткоїн досяг нового рекорду: скільки тепер коштує криптовалюта

У неділю, 10 листопада, біткоїн торгувався на рекордно високому рівні - понад 80 000 доларів за одиницю.

Про це повідомляє Reuters.

Біткойн, найцінніша та найвідоміша криптовалюта у світі, зросла на 65,4% порівняно з річним мінімумом у 38 505 доларів за одиницю, якого він досяг 23 січня цього року.

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Здорожчання біткоїна пов’язують із перемогою на виборах президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп пообіцяв перетворити Сполучені Штати на “криптостолицю планети”.

Нагадаємо, статки десяти найбагатших людей світу зросли на рекордні $64 мільярди після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

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