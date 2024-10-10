Коли в Україні легалізують криптовалюту: у Раді назвали терміни

Данило Гетманцев закликав не мати "ілюзій щодо якихось пільг" на криптовалюту.

Легалізацію криптовалюти в Україні можна очікувати приблизно у першому половині 2025 року. Водночас жодних податкових пільг не буде.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у ефірі YouTube-каналу ASATrьопс.

Нардеп повідомив, що наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні.

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"До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", – розповів Гетманцев.

"До речі, я не хотів би, щоби були ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток", – зазначив очільник податкового комітету.

До слова, раніше ТСН.ua інформував про міфи та реальні факти про криптовалюту.

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