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Ворог просунувся біля низки населених пунктів: перелік

Ворог просунувся біля низки населених пунктів: перелік

Російські військові просуваються вперед / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються рухатися вперед.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ворог продовжує рух і штурми із застосуванням легкої та броньованої техніки. Ймовірно, в окупантів відбулася ротація.

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