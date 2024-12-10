Ворог просунувся біля низки населених пунктів: перелік

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

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Нагадаємо, на Покровському напрямку ворог продовжує рух і штурми із застосуванням легкої та броньованої техніки. Ймовірно, в окупантів відбулася ротація.

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