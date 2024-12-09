Росіяни повернули "Калібри" до Чорного моря: яка загроза для України

Тільки в Азовському морі немає ворожих кораблів.

У Чорному морі 9 грудня є один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"У Середземному морі шість ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - вісім суден, із них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор

до Азовського моря - дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор

Нагадаємо,у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.

ВМС ЗСУ продовжують контролювати ситуацію та відслідковувати переміщення російських військових кораблів у регіоні.

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