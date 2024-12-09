Россияне вернули "Калибры" в Черное море: какая угроза для Украины

Только в Азовском море нет вражеских кораблей.
В Черном море 9 декабря есть один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до четырех ракет.
Об этом сообщили ВМС ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
"В Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты", — говорится в сообщении.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – восемь судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор
- к Азовскому морю — девять судов, из них одно двигалось из пролива Босфор
Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.
ВМС ВСУ продолжают контролировать ситуацию и отслеживать перемещение российских военных кораблей в регионе.
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