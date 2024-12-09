Россияне вернули "Калибры" в Черное море: какая угроза для Украины

Только в Азовском море нет вражеских кораблей.

В Черном море 9 декабря есть один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до четырех ракет.

Об этом сообщили ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

"В Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты", — говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – восемь судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор

к Азовскому морю — девять судов, из них одно двигалось из пролива Босфор

Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.

ВМС ВСУ продолжают контролировать ситуацию и отслеживать перемещение российских военных кораблей в регионе.

Читайте также: