Потеря баз в Сирии ударит по амбициям РФ в Африке — ISW

Потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля совершать операции в Африке.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Это ослабит позиции РФ в Ливии и странах к югу от Сахары, а также подвергнет сомнению ее влияние на африканские авторитарные режимы. Российская военно-морская база в Тартусе обеспечивала логистическую поддержку для операций Кремля на Африканском континенте. Ее потеря нарушит ротацию личного состава, пополнение запасов и способность России проектировать военную силу в регионе. коснется операций в Ливии и странах Африки к югу от Сахары, где Кремль стремится сохранить свое влияние", — говорится в сообщении.

Кремль может усилить присутствие в Ливии или Судане в попытке компенсировать потери, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и слабая инфраструктура усложняют эти планы.

Падение сирийского режима Асада станет дополнительным вызовом российской стратегии.

"Крах режима Асада и неспособность России его сохранить нанесет значительный ущерб глобальному имиджу РФ как надежного союзника, а также поставит под вопрос ее влияние на африканских авторитарных режимов, которых Россия стремится поддерживать, и ее более широкую геополитическую цель – позиционировать себя как глобальную сверхдержаву", — считают аналитики.

Напомним, Россия выводит корабли и перебрасывают остатки оружия самолетами из баз в Сирии.

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