Поражение Кремля в Сирии: в ГУР рассказали о выводе российских сил

Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии отразился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.

Россияне выводят корабли из базы в Тартусе и перекидывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

В столице Сирии Дамаске под контролем оппозиционных сил Асада находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.

Также читайте Ситуация в Сирии: повстанцы заявили о падении режима Асада и вошли в Дамаск

"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность", – говорится. в сообщении.

Также россияне опрокидывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими.

После взятия Дамаска оппозиционные в Асад силы движутся к побережью ― вероятная потеря россией военных баз в Тартусе и Хмеймими финализует поражение кремля на Ближнем Востоке.

Напомним, самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров после его быстрого бегства из-за захвата Дамаска повстанцами. Есть высокая вероятность того, что он погиб в авиакатастрофе.

Читайте также: