Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов: список

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцовке, Новотроицком и Шевченко.

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Напомним, на Покровском направлении враг продолжает движение и штурмы с применением легкой и бронированной техники. Вероятно, у оккупантов произошла ротация.

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