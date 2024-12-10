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Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов: список

Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов: список

Российские военные продвигаются вперед / Фото: Associated Press

Россияне пытаются двигаться вперед.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцовке, Новотроицком и Шевченко.

Напомним,   на Покровском направлении враг продолжает движение и штурмы с применением легкой и бронированной техники. Вероятно, у оккупантов произошла ротация.

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