Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов: список

Россияне пытаются двигаться вперед.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцовке, Новотроицком и Шевченко.
Напомним, на Покровском направлении враг продолжает движение и штурмы с применением легкой и бронированной техники. Вероятно, у оккупантов произошла ротация.
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