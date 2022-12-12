Вы об этом точно не знали: как сохранить хлеб свежим надолго

В военное время украинцы стараются дольше хранить продукты. Поэтому актуальным остается вопрос: как хранить хлеб, чтобы не черствел и не плесневел. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Хлеб на столе украинцев считается базовым продуктом, а в военное время стал настоящим дефицитом.

Что делать, чтобы хлеб не черствел

Если вы приобрели хлеб, который был еще теплым, нужно сначала дождаться, пока он полностью остынет. Не стоит паковать его теплым, потому что он быстро испортится.

Различные виды хлеба обязательно хранятся по отдельности, поскольку каждый отличается собственной микрофлорой.

Разрезать хлеб нужно с середины, а не с конца. Так можно продлить срок его хранения.

Рядом со свежим батоном нужно положить четверти яблока или сырого картофеля. Тогда он долго не портится.

Рядом с буханкой также советуют класть небольшой мешочек с солью. Соль вытащит лишнюю влагу из хлеба, поэтому она дольше будет храниться свежей и плесень на хлебе не появится.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Можно конечно. Если положить хлеб в холодильник, он там будет храниться около 3 недель. А в морозильной камере еще дольше – до нескольких месяцев. Однако, если буханка будет лежать так долго, ее вкус изменится и не в лучшую сторону. А еще такой хлеб сухой. Ни в коем случае не кладите в холодильник хлеб с плесенью, в противном случае грибок может быстро перейти на другие продукты.

Сколько хранить хлеб в хлебнице

Хлеб остается свежим в хлебнице 7-10 дней. Однако здесь нужно помнить о правилах. Например, разные виды нужно хранить в отдельных целлофановых пакетах. Чтобы хлеб оставался свежим надолго, раз в неделю нужно протирать хлебницу уксусом.