Ви про це точно не знали: як зберегти хліб свіжим надовго

У воєнний час українці намагаються якомога довше зберігати продукти. Тому актуальним залишається запитання: як зберігати хліб, щоб не черствів і не пліснявів. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Хліб на столі українців вважається базовим продуктом, а в воєнний час він став справжнім дефіцитом.

Що робити, щоб хліб не черствів

Якщо ви придбали хліб, який був ще теплим, потрібно спочатку дочекатися, поки він повністю охолоне. Не варто пакувати його теплим, тому що він швидко зіпсується.

Різні види хліба обов'язково зберігаються окремо, оскільки кожен відрізняється власною мікрофлорою.

Розрізати хлібину потрібно з середини, а не з кінця. Так можна подовжити термін його зберігання.

Поруч зі свіжим батоном потрібно покласти четвертинку яблука чи сирої картоплі. Тоді він довго не буде псуватися.

Поруч з буханкою також радять класти невеликий мішечок з сіллю. Сіль витягне лишню вологу з хлібини, тому вона довше буде зберігатися свіжою і цвіль на хлібі не з'явиться.

Чи можна зберігати хліб в холодильнику

Звичайно, можна. Якщо покласти хліб у холодильник, то він там зберігатиметься близько 3 тижнів. А в морозильній камері ще довше — до кількох місяців. Однак, якщо буханка буде лежати так довго, її смак зміниться і не в кращу сторону. А ще такий хліб сухий. В жодному разі не кладіть у холодильник хліб з цвіллю, інакше грибок може швидко перейти на інші продукти.

Скільки зберігати хліб в хлібниці

Хліб залишається свіжим в хлібниці 7-10 днів. Однак тут потрібно пам'ятати про правила. Наприклад, різні види потрібно зберігати в окремих целофанових пакетах. Щоб хліб залишався свіжим надовго, раз на тиждень потрібно протирати хлібницю оцтом.