Рецепт класичної куті на Різдво, чому її готують на зимові свята

Кутя - чому її готують на зимові свята і не лише, рецепт правильної куті

Як свідчать багато джерел, назва «кутя» походить від грецького "koukia" або "kukkia", що перекладається, як «варене зерно» і недаремно, основу куті складає зерно.

Кутю, точніше різні куті готують у період зимових свят, а поминальну кутю — незалежно від пор року.

На Святий вечір, 24 грудні готують багату кутю. Це пісна кутя з багатьма складниками.

Перед Новим роком готується щедра кутя. Вже може бути скоромною, із додаванням вершкового масла, вершків або молока.

У переддень Водохрещі готується голодна кутя, переважно із зерна і підсолоджувачів.

Чорна кутя готується на поминки.

Чому кутя на Різдво

Кутя має символічне значення, функція куті як обрядової страви – поминальна. Таким чином ми поминаємо наших померлих предків. Відповідно, вони на Різдво теж приходять до нас у дім, щоб скуштувати кутю.

Рецепт куті

Щоб приготувати смачну кутю потрібно знати правильний рецепт приготування.

Інгредієнти:

Зерна пшениці – 400 грамів

Родзинки без кісточок – 200 грамів

Грецькі, або інші горіхи – 200 грамів

Насіння маку – 100 грамів

Рідкий мед – 4 столові ложки

Сіль – одна дрібка

Покроковий рецепт приготування:

Якщо використовуєте нешліфовану пшеницю, її слід залити холодною водою та залишити на кілька годин, а ще краще -- на ніч. Вранці злийте воду і перекладіть зерна пшениці у сотейник або каструлю з товстим дном.

Налийте холодну питну воду у пропорції на одну склянку пшениці потрібно три склянки води. Підсоліть.

Поставте посуд із пшеницею на вогонь, доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть, прикривши кришкою. За потреби доливайте чисту питну воду.

Поки вариться пшениця, можна підготувати решту інгредієнтів

Насіння маку промийте та залийте 500 мл чистої холодної води. Поставте його варитись на середньому вогні. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Накрийте каструлю з маком кришкою та відставте на пів години.

Горіхи, можна також використовувати фундук, мигдаль навіть арахіс підсушіть на чистій сковороді.

Запарений мак подрібніть за допомогою кухонного комбайна чи занурювального блендера.

Додайте в отриману масу мед і перемішайте.

Ізюм залийте кип’ятком на п’ять хвилин.

Коли пшениця стане м’якою – основа куті готова. Якщо залишилося достатньо води, злийте її.

Додайте до неї мак з медом, горіхи та родзинки. Ретельно перемішайте.

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