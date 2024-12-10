Рецепт класичної куті на Різдво, чому її готують на зимові свята

Кутя - чому її готують на зимові свята і не лише, рецепт правильної куті
Як свідчать багато джерел, назва «кутя» походить від грецького "koukia" або "kukkia", що перекладається, як «варене зерно» і недаремно, основу куті складає зерно.
Кутю, точніше різні куті готують у період зимових свят, а поминальну кутю — незалежно від пор року.
- На Святий вечір, 24 грудні готують багату кутю. Це пісна кутя з багатьма складниками.
- Перед Новим роком готується щедра кутя. Вже може бути скоромною, із додаванням вершкового масла, вершків або молока.
- У переддень Водохрещі готується голодна кутя, переважно із зерна і підсолоджувачів.
- Чорна кутя готується на поминки.
Чому кутя на Різдво
Кутя має символічне значення, функція куті як обрядової страви – поминальна. Таким чином ми поминаємо наших померлих предків. Відповідно, вони на Різдво теж приходять до нас у дім, щоб скуштувати кутю.
Рецепт куті
Щоб приготувати смачну кутю потрібно знати правильний рецепт приготування.
Інгредієнти:
-
Зерна пшениці – 400 грамів
-
Родзинки без кісточок – 200 грамів
-
Грецькі, або інші горіхи – 200 грамів
-
Насіння маку – 100 грамів
-
Рідкий мед – 4 столові ложки
-
Сіль – одна дрібка
Покроковий рецепт приготування:
-
Якщо використовуєте нешліфовану пшеницю, її слід залити холодною водою та залишити на кілька годин, а ще краще -- на ніч. Вранці злийте воду і перекладіть зерна пшениці у сотейник або каструлю з товстим дном.
-
Налийте холодну питну воду у пропорції на одну склянку пшениці потрібно три склянки води. Підсоліть.
-
Поставте посуд із пшеницею на вогонь, доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть, прикривши кришкою. За потреби доливайте чисту питну воду.
-
Поки вариться пшениця, можна підготувати решту інгредієнтів
-
Насіння маку промийте та залийте 500 мл чистої холодної води. Поставте його варитись на середньому вогні. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Накрийте каструлю з маком кришкою та відставте на пів години.
-
Горіхи, можна також використовувати фундук, мигдаль навіть арахіс підсушіть на чистій сковороді.
-
Запарений мак подрібніть за допомогою кухонного комбайна чи занурювального блендера.
-
Додайте в отриману масу мед і перемішайте.
-
Ізюм залийте кип’ятком на п’ять хвилин.
-
Коли пшениця стане м’якою – основа куті готова. Якщо залишилося достатньо води, злийте її.
-
Додайте до неї мак з медом, горіхи та родзинки. Ретельно перемішайте.
Читайте також: