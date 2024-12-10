Ці три помилки вбивають чавунну сковорідку: ніколи так не робіть

Багато господинь полюбляють посуд із чавуну, однак не всі знають, як правильно за ним доглядати.

Чавунні вироби вважаються "вічними", але вони також потребують правильного догляду. Через відсутність антипригарного покриття з часом чавун починає покриватися іржею, що позначається на смакових властивостях страв. Щоб уникнути псування чавунної сковорідки, треба не робити цих трьох помилок.

Як правильно доглядати за чавунною сковорідкою: яких помилок варто уникати

Щоб сковорідка не покривалася іржею, після кожного миття треба протирати її рушником. А ще краще – просушити упродовж 3 хвилин на середньому вогні.

Досить часто господині залишають приготовані страви у сковорідці на плиті, але так робити не слід. Це шкодить як чавунному посуду, так і самій страві, вона може мати металевий присмак.

Також дехто готує страви на чавунній сковорідці без олії, це ще одна велика помилка. Бо їжа без олії пригорає, чим псує поверхню сковорідки.

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