Насправді виростити лимон на підвіконні досить просто: ось що треба робити

Доглядати за лимоном нескладно, а врожай ви зможете зібрати вже через три роки після висаджування.
Як виростити лимон на підвіконні у квартирі: покрокова інструкція
- Крок перший. Необхідно вибрати правильний сорт. Найкращими будуть карликові сорти лимона, вони низькорослі, компактні та більш пристосовані до вирощування у приміщенні.
- Крок другий. Оптимальний ґрунт. Лимон любить легку родючу землю з гарною дренажною системою. Можна використовувати готову суміш для цитрусових або зробити із садової землі, піску і торфу.
- Крок третій. Зручний горщик. Садити насіння треба у невеликий горщик з отворами для дренажу. Потім, коли саджанець підросте, його варто пересадити у більшу ємність.
- Крок четвертий. Замочування насіння. Перед висаджуванням насіння лимонного дерева необхідно вимочити у воді, 10-12 годин буде досить.
- Крок п'ятий. Висаджування. Насіння лимона треба садити на глибину до півтора сантиметра. Якщо ви пересаджуєте саджанець, намагайтеся не пошкодити коріння.
- Крок шостий. Полив. Не слід заливати лимон, він любить помірний полив. Поливайте рослину, коли верхній шар землі підсохне, перезволоження може призвести до гниття коренів лимона.
- Крок сьомий. Освітлення. Лимони люблять, коли багато світла, тому горщик необхідно ставити на підвіконні з південного або південно-східного боку. Взимку рослина потребує додаткового освітлення лампами, це необхідно враховувати.
- Крок восьмий. Тепло. Лимон варто вирощувати за температури 20-25 градусів, уникаючи її різких перепадів і протягів.
- Крок дев'ятий. Підживлення. У спеціалізованих магазинах чи на сайтах продаються добрива для цитрусових, які варто регулярно вносити, дотримуючись інструкцій від виробника.
- Крок десятий. Обрізка. Регулярно обрізайте лимон, щоб сформувати компактну крону.
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