Навіщо заливати мандаринові шкірки оцтом: такий лайфгак вам неодмінно сподобається

Досвідчені господині ніколи не викидають ароматні шкірки мандаринів, бо знають, як із користю застосувати їх у побуті.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, що можна зробити зі шкірки мандаринів.
Як застосувати шкірки мандаринів у побуті: корисні поради
- Ароматизовані серветки для прибирання. Для приготування ароматизованих серветок треба взяти банку, оцет, мандаринові шкірки й воду. Складіть шкірки в банку додайте води й оцту в рівних частинах, закрийте ємність кришкою і дайте настоятися упродовж двох діб. Потім змочіть серветку з мікрофібри у цьому розчині і сміливо починайте прибирання. У такий спосіб можна не лише ефективно видалити пил з усіх поверхонь, а й освіжити дім цитрусовим ароматом.
- Захист кімнатних рослин від домашніх улюбленців. Щоб пухнастими не ласували вашими улюбленими кімнатними квітами, їх можна захистити за допомогою мандаринових шкірок. Цитрусовий запах відлякуватиме домашніх улюбленців від ваших горщиків із рослинами. Просто покладіть шкірки на землю в горщики, і ваш улюбленець більше не гризтиме листя й не розкидатиме землю.
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