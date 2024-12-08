Котлети будуть соковитими та ніжними: що додають у фарш німецькі господині

Розповідаємо, що додають німецькі господині до фаршу, щоб котлети були соковитими, ароматними та неймовірно смачними.

Як приготувати ніжні й соковиті котлети: секрети німецьких господинь

Німкені мають свій секрет приготування найсмачніших і соковитих котлет. Вони просто додають до фаршу смажений бекон і сухарі, замочені в молоці, це робить котлети справжнім витвором кулінарного мистецтва.

Інгредієнти:

1 кг фаршу зі свинини та яловичини;

150 грамів бекону;

1 цибулина;

80 грамів панірувальних сухарів;

150 мл молока;

1 зубчик часнику;

1 пучок петрушки;

сіль, перець і кмин - за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування. Панірувальні сухарі залийте молоком і дайте настоятися. Дрібно нарізаний бекон обсмажте на пательні, додайте до нього нашатковану цибулю і тримайте на вогні кілька хвилин. Посипте заготовку кмином і зніміть із плити. Змішайте фарш із сухарями, пресованим часником, сіллю і беконом з цибулею. Туди ж відправляємо подрібнену зелень і ретельно перемішуємо. М'ясо потрібно трохи відбити, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 15 хвилин. Потім сформуйте котлети й обсмажте на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки, близько чотирьох хвилин з кожного боку. Потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте настоятися ще 10 хвилин.

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