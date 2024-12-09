Додайте лимон у воду під час варіння яєць: цей метод виршить купу проблем

Здавалося б, що може бути простіше приготування варених яєць? Однак навіть найдосвідченіший кухар досить часто зіштовхується з проблемами тріснутої шкаралупи, витіканням яєць, зміни кольору білка тощо. Окрім того, що яйця втрачають свій привабливий вигляд, з водою всередину можуть потрапити патогенні бактерії. А лайфгак з лимоном може легко вирішити ці проблеми.

Як варити яйця з лимоном

Ретельно помийте яйця, щоб не було жодних забруднень на шкаралупі. Помістіть у каструлю з холодною водою і поставте варитися. До закипання киньте у воду кільце лимона чи просто вичавіть сік з половинки цитруса. Це попередить лущення шкаралупи яєць. Якщо яйця вже були з лущеною шкаралупою, то лимонний сік дезінфікує воду та відбілить білок. Після застосування такого лайфгаку шкаралупа злітатиме сама, а яйця матимуть ідеально гладеньку поверхню.

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