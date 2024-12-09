Добавьте лимон в воду во время варки яиц: этот метод решит кучу проблем

Казалось бы, что может быть проще приготовление вареных яиц? Однако даже опытный повар довольно часто сталкивается с проблемами треснувшей скорлупы, вытеканием яиц, изменения цвета белка и т.д. Кроме того, что яйца теряют свой привлекательный вид, с водой во внутрь могут попасть патогенные бактерии. А лайфхак с лимоном может просто решить эти трудности.

Как варить яйца с лимоном

Тщательно помойте яйца, чтобы не было загрязнений на скорлупе. Поместите в кастрюлю холодной водой и поставьте вариться. До закипания бросьте в воду кольцо лимона или просто выжмите сок из половинки цитруса. Это предотвратит трескание скорлупы яиц. Если яйца уже были с треснувшей скорлупой, лимонный сок дезинфицирует воду и отбелит белок. После применения такого лайфхака скорлупа будет слетать сама, а яйца будут иметь идеально гладкую поверхность.

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