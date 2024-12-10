В Україні обмірковують впровадженя нових обмежень у Telegram, - NYT

Українські чиновники все більше занепокоєні залежністю країни від месенджера Telegram. Його підозрюють у використанні Росією для дезінформації та шпигунства.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Згідно з нещодавнім опитуванням, частково проведеним на замовлення уряду США, приблизно 70 відсотків українців використовують Telegram як основне джерело новин", - йдеться в повідомленні.

На секретних зустрічах із кібербезпеки цього року обговорювали можливість нових обмежень на застосунок. За даними розвідки, Telegram використовується для кібератак, шпигунства та коригування ракетних ударів.

Президент України Володимир Зеленський хоч і має Telegram-канал із 700 тисячами підписників, але не встановлює застосунок на свій особистий телефон.

Водночас у березні чиновники закликали Apple обмежити Telegram через App Store.

"(Росія - Ред.) не має і не може мати доступу до інформації користувачів. Telegram завжди був і залишається безпечним для українців та користувачів по всьому світу", - відповіли в Telegram.

Нагадаємо, секретар РНБО Литвиненко пояснив обмеження використання Telegram посадовцям і військовим.

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