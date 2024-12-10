В Украине обсуждают введение новых ограничений в Telegram, — NYT

Украинские чиновники все больше обеспокоенные зависимостью страны от мессенджера Telegram. Его подозревают в использовании Россией для дезинформации и шпионажа.

Об этом сообщает издание The New York Times.

"Согласно недавнему опросу, частично проведенному по заказу правительства США, примерно 70 процентов украинцев используют Telegram в качестве основного источника новостей", — говорится в сообщении.

На секретных встречах по кибербезопасности в этом году обсуждали возможность новых ограничений в приложении. По данным разведки, Telegram используется для кибератак, шпионажа и корректировки ракетных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский хоть и имеет Telegram-канал с 700 тысяч подписчиков, но не устанавливает приложение на свой личный телефон.

В марте чиновники призвали Apple ограничить Telegram через App Store.

"(Россия – Ред.) не имеет и не может иметь доступа к информации пользователей. Telegram всегда был и остается безопасным для украинцев и пользователей по всему миру", – ответили в Telegram.

Напомним, секретарь СНБО Литвиненко объяснил ограничение использования Telegram должностным лицам и военным.

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