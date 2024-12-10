Представители США и Британия пообщались об войне в Украине — Пентагон

Делегации оборонных ведомств США и Великобритании провели встречу в рамках Стратегического диалога, обсудив ряд ключевых вопросов, включая ситуацию в Украине, противостоящую агрессии РФ, а также укрепление коллективной обороны в Европе.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Эрика Пахона, пишет Укринформ.

"Стратегическая часть диалога включала обсуждение недавно обнародованного Стратегического обзора в сфере обороны Великобритании, сотрудничества в сфере стратегической готовности, а также непровоцированной агрессивной войны России в Украине", — отмечается в документе.

Стороны также обсудили устойчивость оборонно-промышленной базы двух стран и Европейского Союза, меры по укреплению коллективной безопасности, партнерство в рамках инициативы AUKUS и другие вопросы.

Делегации по обе стороны возглавили заместители министров обороны и заместители начальников генеральных штабов.

Напомним, ранее сообщалось, что конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в 61 млрд долларов.

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