Представники США й Британія поспілкувалися війну в Україні - Пентагон

Сторони також обговорили стійкість оборонно-промислової бази двох країн.

Делегації оборонних відомств США й Великої Британії провели зустріч у рамках Стратегічного діалогу, обговоривши низку ключових питань, у тому числі ситуацію в Україні, яка протистоїть агресії РФ, а також зміцнення колективної оборони в Європі.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Еріка Пахона, - пише Укрінформ.

«Стратегічна частина діалогу включала обговорення недавно оприлюдненого Стратегічного огляду у сфері оборони Великої Британії, співпраці у сфері стратегічної готовності, а також неспровокованої агресивної війни Росії в Україні»,- зазначається в документі.

Сторони також обговорили стійкість оборонно-промислової бази двох країн та Європейського Союзу, заходів щодо зміцнення колективної безпеки, партнерство в рамках ініціативи AUKUS та інші питання.

Делегації з обох сторін очолили заступники міністрів оборони та заступники начальників генеральних штабів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд.

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