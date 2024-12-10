ССО повідомили про технічні проблеми у застосунку "Армія+": подробиці

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомило про технічні проблеми в застосунку "Армія+".

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Telegram.

"До уваги військовослужбовців, які виявили бажання перевестися до бойових військових частин Сил спеціальних операцій ЗС України через додаток Армія+! Наразі існують певні технічні проблеми, які виникають в процесі подачі рапорту через додаток Армія+", – йдеться в повідомленні.

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У разі надходження відмови у додатку слід звертатися на "гарячу лінію" Єдиного центру рекрутингу ССО за телефоном 0800 357 174.

У ССО також зауважили, що вже ведеться робота щодо включення певних військових частин ССО до переліку пріоритетного комплектування.

Нагадаємо, речник Міноборони назвав причини, через які відхиляють заявки на переведення у застосунку "Армія+".

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