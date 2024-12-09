Як зварити картоплю удвічі швидше: секрети досвідчених господинь

Варена картопля – це універсальний гарнір, однак іноді бракує часу, щоб її приготувати. Але кмітливі господині знають, як вирішити проблему та скоротити процес варіння улюбленої страви.
Традиційний час варіння картоплі – 25-30 хвилин, можна значно скоротити, якщо знати ці чотири секрети швидкого приготування.
Як швидшко зварити картоплю: корисні поради
- Окріп замість холодної води. Заливайте картоплю окропом, це допоможе скоротити час варіння. Воду можна нагріти в електрочайнику. Швидке нагрівання води забезпечить миттєвий старт процесу варіння, що зекономить аж до 15 хвилин.
- Додайте вершкове масло. Якщо додати 10-15 грамів вершкового масла в окріп, це сприятиме інтенсивнішому кипінню і зменшить утрату тепла. А все тому, що вершкове масло утворює на поверхні води плівку, яка зберігає високу температуру всередині, тим самим прискорює процес варіння.
- Проколювання картоплі. Такий прийом підходить для цілої картоплі. Проколіть кожну бульбу зубочисткою у декількох місцях перед тим, як закладати її у киплячу воду. Проколи дають змогу парі вільно циркулювати всередині картоплі, що сприяє рівному і швидкому прогріванню та розм'якшенню картоплі.
- Посоліть воду. Щоб картопля зварилася швидше, додайте сіль в киплячу воду, а потім кладіть картоплю. Підсолена вода кипить значно інтенсивніше, ніж звичайна. На один літр води треба додавати одну чайну ложку солі. Не бійтеся пересолити картоплю, вона візьме стільки солі, скільки треба.
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