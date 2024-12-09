Как сварить картошку вдвое быстрее: секреты опытных хозяек

Вареный картофель – это универсальный гарнир, однако иногда не хватает времени, чтобы его приготовить. Но сообразительные хозяйки знают, как решить проблему и сократить процесс варки любимого блюда.
Традиционное время варки картофеля – 25-30 минут, можно значительно сократить, если знать эти четыре секрета быстрого приготовления.
Как быстро сварить картошку: полезные советы
- Кипяток вместо холодной воды. Заливайте картофель кипятком, это поможет сократить время варки. Воду можно нагреть в электрочайнике. Быстрый нагрев воды обеспечит мгновенный старт процесса варки, что сэкономит до 15 минут.
- Добавьте сливочное масло. Если добавить 10-15 граммов сливочного масла в кипяток, это будет способствовать более интенсивному кипению и уменьшит потерю тепла. А все потому, что сливочное масло образует на поверхности воды пленку, сохраняющую высокую температуру внутри, тем самым ускоряет процесс варки.
- Прокалывание картофеля. Такой прием подходит для целого картофеля. Проколите каждый клубень зубочисткой в нескольких местах перед тем, как закладывать его в кипящую воду. Проколы позволяют паре свободно циркулировать внутри картофеля, что способствует ровному и быстрому прогреванию и размягчению картофеля.
- Посолите воду. Чтобы картофель сварился быстрее, добавьте соль в кипящую воду, а затем кладите картофель. Подсоленная вода кипит гораздо интенсивнее, чем обычная. На один литр воды нужно добавлять одну чайную ложку соли. Не бойтесь пересолить картофель, он возьмет столько соли, сколько нужно.
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