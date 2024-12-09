Військові розповіли про унікальні навчання: фото, відео

На одному з полігонів курсанти-артилеристи відпрацьовують практичні навички стрільби, повітряну розвідку і роботу з координатами. Усе максимально наближено до бойових умов, щоб майбутні офіцери могли впевнено діяти на фронті.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Курсантка Анна Внучкова — командирка гармати.

"Організовувала роботу, взаємодію, контролювала процес наведення, заряджання. Я обрала цю професію, бо це була мрія з дитинства", — каже курсантка Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Анна Внучкова.

Анна Внучкова

Гаубицю "Богдана" торік офіційно прийняли на озброєння ЗСУ. Завдання 20-річної курсантки Анастасії Андріанової — орієнтування гармати.

"Я зараз виконувала роль топогеодезиста, орієнтувала саму гармату, а в певній мірі була як телефоніст, записувала команди", — каже Анастасія.

Тут тренування без бойових снарядів — за допомогою програмного забезпечення. Тим часом у пункті управління спостерігають за влучанням снаряду.

Тут також тренуються пілоти дронів. Щоб покращити навички роботи з безпілотниками, екіпаж керує дроном, проводить розвідку місцевості, визначає координати цілей і передає їх на вогневі підрозділи. Курсанти кажуть — для майбутніх офіцерів-артилеристів важливі математичні знання. Без них в артилерії не обійтись.

Військові навчання

"Ми постійно перебуваємо на фронті, спілкуємося з командирами підрозділів, аналізуємо їхній досвід і впроваджуємо його у навчальний процес. Також співпрацюємо з нашими партнерами. Бачили, як готують курсантів у країнах НАТО, і цей досвід уже впроваджуємо тут", — каже начальник Інституту ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Артем Дзюба.

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