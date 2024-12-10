В Германии назвали условия для передачи Украине ракет Taurus: детали

Принятие решения относительно поставок ракет будет происходить в тесном сотрудничестве с новой администрацией США.

Кандидат в канцлеры Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Украина может получить крылатые дальнобойные ракеты Taurus только после согласования этого вопроса с США.

Как сообщает NV, Мерц подчеркнул, что решение по поставкам этих ракет не будет приниматься "единолично". Оно должно приниматься в тесном сотрудничестве с новой администрацией США и европейскими партнерами.

Политик отметил, что процесс обучения украинских военных работе с этим оружием может длиться минимум четыре месяца и за это время в Соединенных Штатах произойдет смена власти, когда новоизбранный президент Дональд Трамп начнет свой срок.

"И потому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не самостоятельно, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", — заявил Мерц.

В то же время, он выразил сомнение, что ракеты Taurus смогут существенно изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Ранее Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран для выработки общей европейской позиции по завершению войны в Украине.