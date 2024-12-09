Дания ускоряет предоставление Украине новых артсистем

Украина может получить артиллерийские системы CAESAR на год раньше, чем планировалось

Украина и дальше зависит от поддержки, которую получает от Дании и других союзников, чтобы защитить себя от агрессивной войны России.

Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Дания в сотрудничестве с Францией может теперь ускорить поставки в Украину ряду артиллерийских систем CAESAR.

"Артиллерийские системы имеют большой спрос в Украине, поэтому я рад, что Дания теперь может способствовать тому, чтобы Украина получила больше артиллерийских орудий уже в следующем году", — рассказал он.

Планировалось, что артиллерийские орудия будут поставлены в 2026 году, но сейчас Украина может получить эту систему вооружения уже в 2025 году.

Напомним, Украина достигла рекордных показателей производства САУ "Богдана", выпуская до 20 единиц в месяц. Военный эксперт Валерий Рябых подчеркнул, что Украина должна брать на себя ответственность за производство оружия и использовать доступные возможности

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